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Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)
Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)
Одесса
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Черноморская
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
21.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
830,00
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
251.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3920,28
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
252.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2326,29
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
254.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
793,95
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
258.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
775,45
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
262.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1984,87
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
262.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2352,17
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
264.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1547,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
264.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3528,25
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
265.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3136,22
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
266.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1163,17
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
269.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
269.7 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
793,95
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
270.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3018,43
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
270.7 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
775,45
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
342.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3782,16
Экономия при брони:
-376,86 грн
3405,30
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
342.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3896,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
356.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
378,22
Экономия при брони:
-37,69 грн
340,53
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
362.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2926,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
367.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1938,62
грн
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