Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Николаев
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3175,79 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,74 грн
В городах рядом
Черноморская
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
124.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Аптека шар@
Кривой Рог, просп. Южный, 26
143.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3920,28 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
145.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2326,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
148.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
151.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
155.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1984,87 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
156.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2352,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
158.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3528,25 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
158.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1547,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
159.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3136,22 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
160.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1163,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
162.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
163.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
163.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3018,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
164.7 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
251.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2926,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
256.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1938,62 грн