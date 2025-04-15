Киев
О товаре
Цены
Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)
Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)
Львов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Збараж, ул. Сечевых Стрельцов, 1-Г
127.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4036,90
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Любомль, ул. Единства, 39-К/39-З
153.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1907,78
Экономия при брони:
-205,13 грн
1702,65
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Чинадиево, ул. Волошина, 59
173.7 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3854,11
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Колки, ул. Грушевского Михаила, 31-А
182.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
753,59
Экономия при брони:
-0,07 грн
753,52
грн
Забронировать
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
183.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2119,75
грн
Забронировать
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
183.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2061,90
грн
Забронировать
D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Легоцкого Тиводара, 7
186.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1237,17
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Легоцкого Тиводара, 66-А
186.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4140,73
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Березно, ул. Буховича, 4
233.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4140,72
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Галафеева, 18
423.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3750,30
Экономия при брони:
-345,00 грн
3405,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
438.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3788,21
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
440.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4112,01
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 13
446.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2081,20
Экономия при брони:
-0,20 грн
2081,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вишневое, ул. Святошинская, 27-Б/70
456.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3175,78
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
457.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,73
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
458.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3175,79
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 94
461.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
828,12
Экономия при брони:
-104,78 грн
723,34
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
463.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
378,22
Экономия при брони:
-37,69 грн
340,53
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
465.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3603,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
467.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3782,16
Экономия при брони:
-376,86 грн
3405,30
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню