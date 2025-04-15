Киев
Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)

Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Збараж, ул. Сечевых Стрельцов, 1-Г
127.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4036,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Любомль, ул. Единства, 39-К/39-З
153.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1907,78
Экономия при брони: -205,13 грн
1702,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Чинадиево, ул. Волошина, 59
173.7 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3854,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Колки, ул. Грушевского Михаила, 31-А
182.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
753,59
Экономия при брони: -0,07 грн
753,52 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
183.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2119,75 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
183.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2061,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Легоцкого Тиводара, 7
186.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1237,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Легоцкого Тиводара, 66-А
186.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4140,73 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Березно, ул. Буховича, 4
233.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4140,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Галафеева, 18
423.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3750,30
Экономия при брони: -345,00 грн
3405,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
438.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3788,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
440.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4112,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 13
446.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2081,20
Экономия при брони: -0,20 грн
2081,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вишневое, ул. Святошинская, 27-Б/70
456.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3175,78 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
457.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
458.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3175,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 94
461.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
828,12
Экономия при брони: -104,78 грн
723,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
463.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
378,22
Экономия при брони: -37,69 грн
340,53 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
465.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3603,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
467.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3782,16
Экономия при брони: -376,86 грн
3405,30 грн
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