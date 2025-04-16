Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1984,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2352,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2326,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3528,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1547,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3920,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3136,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1163,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3018,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
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Запорожье, ул. Звенигородская, 1
121.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2926,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
128.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1938,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
128.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3877,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
130.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3877,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
133.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Запорожье, ул. Космическая, 19
136.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3877,23 грн