Джиси Флю Квадривалент (GS Flu Quadrivalent)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
381,56
Экономия при брони: -27,36 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3815,55
Экономия при брони: -273,65 грн
3541,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2381,84 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2411,28 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2095,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4018,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3815,55
Экономия при брони: -273,65 грн
3541,90 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Мена, ул. Героев АТО, 4
64.0 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2293,82 грн
Подорожник
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
66.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
381,56
Экономия при брони: -41,03 грн
Ощад аптека
Семеновка, пл. Красная, 50
116.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2981,23
Экономия при брони: -256,99 грн
2724,24 грн
Подорожник
Семеновка, ул. Самойловича, 2
116.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2235,92
Экономия при брони: -192,74 грн
2043,18 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
3969,74 грн
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2522,45 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
124.2 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
Мед-сервис
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 126-А
125.9 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
4011,40 грн
Подорожник
Киев, просп. Европейского Союза, 94
126.1 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
414,06
Экономия при брони: -52,39 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
126.6 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1903,68
Экономия при брони: -201,03 грн
1702,65 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
126.8 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
2778,82 грн
Подорожник
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
127.7 км
Джиси флю квадривалент вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный) суспензия для инъекций шприц 0.5 мл №10
GC Biopharma Corp.
1446,68 грн