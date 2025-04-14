Одесса (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,94
Экономия при брони: -18,21 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
518,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
518,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
518,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
553,56
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
537,01
Экономия при брони: -55,69 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
518,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
516,30
Экономия при брони: -21,20 грн