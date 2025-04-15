Львов (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
549,81
Экономия при брони: -33,12 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
518,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
548,35
Экономия при брони: -67,67 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
559,26
Экономия при брони: -57,57 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
247,05
Экономия при брони: -4,25 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
253,00
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
518,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
518,40
Экономия при брони: -32,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
529,70
Экономия при брони: -44,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
518,40 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
529,20
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
548,99
Экономия при брони: -72,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак