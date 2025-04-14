Днепр (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
552,81
Экономия при брони: -63,43 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
506,00
Экономия при брони: -20,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
516,30
Экономия при брони: -31,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
275,62
Экономия при брони: -37,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
273,43
Экономия при брони: -25,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
557,04
Экономия при брони: -81,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак