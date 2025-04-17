Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
537,74
Экономия при брони: -70,21 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
550,28
Экономия при брони: -82,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Фармак
534,40 грн