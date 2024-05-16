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Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер, №28 - Львов (597354) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
410,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
433,29
Экономия: -35,57 грн
397,72 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
410,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
410,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
440,99
Экономия: -53,46 грн
387,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (1)
411,49
Экономия: -20,19 грн
391,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
447,56
Экономия: -49,83 грн
397,73 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
410,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
399,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
410,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
521,99
Экономия: -134,46 грн
387,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
410,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
410,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
442,07
Экономия: -31,45 грн
410,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
522,99
Экономия: -135,46 грн
387,53 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
376,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
410,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
410,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
410,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
410,40 грн