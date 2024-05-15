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Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (597354) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
369,57
Экономия: -21,64 грн
347,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
407,38
Экономия: -16,08 грн
391,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
378,88
Экономия: -20,16 грн
358,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
372,34
Экономия: -13,63 грн
358,71 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (1)
403,56
Экономия: -24,95 грн
378,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
410,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
410,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
385,87
Экономия: -16,37 грн
369,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
350,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
361,63
Экономия: -14,01 грн
347,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
389,12
Экономия: -19,62 грн
369,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (1)
378,76
Экономия: -20,05 грн
358,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2), блистер (1)
405,04
Экономия: -26,43 грн
378,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
369,14
Экономия: -21,52 грн
347,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
410,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
417,79
Экономия: -26,49 грн
391,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
409,07
Экономия: -17,77 грн
391,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
409,61
Экономия: -18,31 грн
391,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
430,13
Экономия: -25,22 грн
404,91 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
379,55
Экономия: -24,76 грн
354,79 грн