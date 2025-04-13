Бальзам для сосков Веледа (Balm for nipples Weleda)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 401 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
375,85
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
367,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ тм "WELEDA" 25 г №1
Weleda
449,67
Экономия при брони: -17,84 грн