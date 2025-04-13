Зубная щетка Орал-би всесторонняя чистка блек (Oral-B toothbrush comprehensive cleaning black)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Фармация
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
97,50
Экономия при брони: -25,19 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
159,46
Экономия при брони: -6,33 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
159,89
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
163,00
Экономия при брони: -9,87 грн
Аптекарь
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
159,01
Экономия при брони: -5,88 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Аптекарь
Открыто
Закроется через 5 мин
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
159,73
Экономия при брони: -6,60 грн
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
164,03
Экономия при брони: -10,90 грн
Мед-сервис
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №1
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина
Зубная щетка Oral-B Всестороннее очищение Black 40, Medium №3
Проктер энд Гэмбл Трейдинг Украина