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АСКОРВИТА МАКС таблетки, №30 - Харьков (672736) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
188,95 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
214,33
Экономия: -10,83 грн
203,50 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
217,75
Экономия: -13,68 грн
204,07 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
228,99
Экономия: -33,28 грн
195,71 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
220,27
Экономия: -12,38 грн
207,89 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
212,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
217,61
Экономия: -9,81 грн
207,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (6)
221,99
Экономия: -26,28 грн
195,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
217,50
Экономия: -11,20 грн
206,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
221,92
Экономия: -32,99 грн
188,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
219,55
Экономия: -23,22 грн
196,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
188,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
204,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
188,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
204,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
225,63
Экономия: -17,73 грн
207,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
204,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
242,12
Экономия: -33,65 грн
208,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
210,40
Экономия: -19,72 грн
190,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
223,83
Экономия: -24,81 грн
199,02 грн