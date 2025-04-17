Дутастерид Т (Dutasterid T)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1715,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1533,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1715,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1825,27
Экономия при брони: -126,65 грн
1698,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1498,52 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1715,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1715,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1662,82
Экономия при брони: -109,19 грн
1553,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1676,50
Экономия при брони: -123,30 грн
1553,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1715,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1635,45
Экономия при брони: -79,62 грн
1555,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1769,79
Экономия при брони: -78,32 грн
1691,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1715,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1873,55
Экономия при брони: -214,93 грн
1658,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1634,98
Экономия при брони: -72,64 грн
1562,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1573,00
Экономия при брони: -0,20 грн
1572,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1715,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №30
Zentiva
674,60 грн
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1715,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Дутастерид Т капсулы твердые 0.5 мг + 0.4 мг бутылка №90
Zentiva
1615,24
Экономия при брони: -58,23 грн
1557,01 грн