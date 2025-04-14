Одесса (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
271,51
Экономия при брони: -14,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
251,29
Экономия при брони: -11,01 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
270,53
Экономия при брони: -35,12 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
243,15
Экономия при брони: -8,79 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
266,27
Экономия при брони: -13,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
249,01
Экономия при брони: -14,65 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
242,60
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
263,98
Экономия при брони: -24,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
277,00
Экономия при брони: -41,37 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
250,71
Экономия при брони: -10,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
252,31
Экономия при брони: -23,77 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд