Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
267,70
Экономия при брони: -9,77 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,37
Экономия при брони: -15,66 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
275,39
Экономия при брони: -39,31 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Экономия при брони: -35,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
247,80
Экономия при брони: -24,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
276,48
Экономия при брони: -39,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,40
Экономия при брони: -15,69 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
247,80
Экономия при брони: -24,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
256,50
Экономия при брони: -32,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,69
Экономия при брони: -39,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
247,80
Экономия при брони: -24,10 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд