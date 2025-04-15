Львов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,12
Экономия при брони: -37,09 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Экономия при брони: -29,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
271,75
Экономия при брони: -34,93 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Экономия при брони: -29,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,27
Экономия при брони: -32,86 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Экономия при брони: -29,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,50
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,39
Экономия при брони: -36,98 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
260,40
Экономия при брони: -30,80 грн