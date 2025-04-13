Киев (адрес не указан)
Доступно в 347 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
274,80
Экономия при брони: -41,76 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
270,14
Экономия при брони: -13,01 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
270,37
Экономия при брони: -34,84 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Экономия при брони: -19,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
255,80
Экономия при брони: -15,60 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
262,23
Экономия при брони: -9,68 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,82
Экономия при брони: -32,17 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
236,08
Экономия при брони: -7,08 грн