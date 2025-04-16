Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,58
Экономия при брони: -35,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
276,74
Экономия при брони: -39,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Экономия при брони: -32,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,27
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
297,05
Экономия при брони: -43,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
269,26
Экономия при брони: -24,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
276,12
Экономия при брони: -18,91 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
266,90
Экономия при брони: -9,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
275,34
Экономия при брони: -40,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,78
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
267,55
Экономия при брони: -10,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
29.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,01
Экономия при брони: -10,13 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 13
29.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
232,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
30.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 51 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд