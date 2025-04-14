Харьков (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,56
Экономия при брони: -10,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Новый Быт, 32
5.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Золочевская, 12
6.6 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
271,59
Экономия при брони: -30,69 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
6.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
6.7 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
259,20
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Аэрокосмический, 32/304
6.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,92
Экономия при брони: -15,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыльского Максима, 179
7.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Беркоса, 98
7.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Мерефянское, 20-А
8.0 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Драгомировская, 2
8.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,55
Экономия при брони: -14,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
10.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
276,94
Экономия при брони: -18,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
13.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,71
Экономия при брони: -16,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Пастера Луи, 318
14.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35-В
14.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,25
Экономия при брони: -33,29 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35
14.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд