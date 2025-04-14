Днепр (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
270,40
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
268,25
Экономия при брони: -30,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,25
Экономия при брони: -35,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,70
Экономия при брони: -35,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
275,21
Экономия при брони: -17,76 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
5.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
271,61
Экономия при брони: -14,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
6.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
273,97
Экономия при брони: -27,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Луговская, 248
7.9 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
267,18
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 8
8.1 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
264,42
Экономия при брони: -29,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
8.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 27-А
8.2 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
8.3 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
8.4 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
8.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
272,70
Экономия при брони: -36,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
266,85
Экономия при брони: -9,01 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
8.5 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
8.6 км
Соларгин раствор для инфузий 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Фарматрейд
276,77
Экономия при брони: -41,24 грн