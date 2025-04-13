Киев (адрес не указан)
Доступно в 724 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
219,60
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30
Экономия при брони: -8,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
230,50
Экономия при брони: -49,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30
Экономия при брони: -8,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС