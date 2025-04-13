Киев
Ноотрофен (Nootrophen)

Ноотрофен (Nootrophen)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 344 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
225,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
224,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
217,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
201,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
269,88 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
224,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
222,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
269,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
216,48 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
215,18 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
229,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
216,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
223,88 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
220,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
217,56 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
194,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
193,40 грн
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