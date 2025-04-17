Киев
Ноотрофен (Nootrophen)

Ноотрофен (Nootrophen)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
230,50
Экономия при брони: -22,60 грн
207,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
210,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
112,05
Экономия при брони: -8,10 грн
103,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
269,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30
Экономия при брони: -13,40 грн
207,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
200,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
269,88 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
222,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30
Экономия при брони: -13,40 грн
207,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
198,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
269,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
210,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
269,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
197,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30
Экономия при брони: -13,40 грн
207,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ноотрофен-Фаркос таблетки 250 мг блистер №20
ФарКоС
221,30
Экономия при брони: -13,40 грн
207,90 грн
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