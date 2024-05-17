К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6 Всего: упаковка (1), блистер (1) 539,54 Экономия: -50,53 грн 489,01 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ул. Янтарная, 79 Всего: упаковка (1) 476,78 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А Всего: упаковка (1) 553,50 Экономия: -54,73 грн 498,77 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 39-А Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 577,85 Экономия: -62,94 грн 514,91 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Николаев, ул. Южная, 37 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 557,99 Экономия: -43,08 грн 514,91 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Добровольского, 114/5 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 573,99 Экономия: -59,08 грн 514,91 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Преображенская, 65 Всего: упаковка (1) 565,49 Экономия: -60,99 грн 504,50 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Шостка, ул. Свободы, 40 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 577,85 Экономия: -62,94 грн 514,91 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14 Всего: упаковка (1) 576,86 Экономия: -61,95 грн 514,91 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Русская, 82-А Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 577,85 Экономия: -62,94 грн 514,91 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Трепка Владислава, 6 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 520,98 Экономия: -3,62 грн 517,36 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Здолбунов, ул. Школьная, 27 Всего: упаковка (1) 476,78 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Счастливая, 8 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 477,28 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Соборная, 19/21 Всего: упаковка (2) 542,21 Экономия: -43,24 грн 498,97 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:45 График работы Вижница, ул. Грушевского Михаила, 31 Всего: упаковка (1) 508,24 Экономия: -7,85 грн 500,39 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Вижница, ул. Украинская, 30 Всего: упаковка (1) 521,54 Экономия: -4,61 грн 516,93 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тлумач, ул. Макуха, 13 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 577,85 Экономия: -62,94 грн 514,91 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вараш, м-н Вараш, 11 Всего: упаковка (1) 577,85 Экономия: -62,94 грн 514,91 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 12 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 481,71 Экономия: -2,62 грн 479,09 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, ул. Леси Украинки, 30 Всего: упаковка (1) 555,20 Экономия: -52,36 грн 502,84 грн Забронировать