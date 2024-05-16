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B12 Анкерман таблетки, покрытые оболочкой 1 мг блистер, №50 - Львов (449718) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 40 мин
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
504,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 15-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
483,55 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 40 мин
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 12
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
481,75
Экономия: -2,53 грн
479,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 13
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 30
Всего: упаковка (1)
551,15
Экономия: -48,31 грн
502,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
476,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 40 мин
Ровно, ул. Счастливая, 8
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
476,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 40 мин
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (2)
541,75
Экономия: -42,78 грн
498,97 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:45
Вижница, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
507,25
Экономия: -6,69 грн
500,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Вижница, ул. Украинская, 30
Всего: упаковка (1)
514,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 11
Всего: упаковка (1)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Черновцы, ул. Русская, 82-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 40 мин
Черновцы, ул. Трепка Владислава, 6
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
522,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14
Всего: упаковка (1)
576,86
Экономия: -61,95 грн
514,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
573,99
Экономия: -59,08 грн
514,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
581,44
Экономия: -76,94 грн
504,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Южная, 37
Всего: упаковка (1)
557,99
Экономия: -43,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
570,99
Экономия: -56,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Шостка, ул. Свободы, 40
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 10 мин
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
548,38
Экономия: -49,61 грн
498,77 грн