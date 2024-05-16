B12 Анкерман таблетки, покрытые оболочкой 1 мг блистер, №50 - Львов (449718) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найденоВ других городах:
Мед-сервис
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Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
Открыто Закроется через 40 мин
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Здорова родина
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Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 15-А
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 40 мин
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 12
Подорожник
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Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
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Тлумач, ул. Макуха, 13
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
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Луцк, ул. Леси Украинки, 30
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Здолбунов, ул. Школьная, 27
Здорова родина
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Ровно, ул. Счастливая, 8
Аптека копейка
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Ровно, ул. Соборная, 19/21
Семейная аптека
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Вижница, ул. Грушевского Михаила, 31
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Вижница, ул. Украинская, 30
Подорожник
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Вараш, м-н Вараш, 11
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Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
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Черновцы, ул. Русская, 82-А
Здорова родина
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Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
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Черновцы, ул. Трепка Владислава, 6
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14
Подорожник
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Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Аптека шар@
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Южная, 37
Подорожник
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Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
Подорожник
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Шостка, ул. Свободы, 40
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
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Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А