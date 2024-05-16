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B12 Анкерман таблетки, покрытые оболочкой 1 мг блистер, №50 - Киев (449718) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Шостка, ул. Свободы, 40
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14
Всего: упаковка (1)
576,86
Экономия: -61,95 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Счастливая, 8
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
484,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (2)
541,03
Экономия: -42,06 грн
498,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
476,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вараш, м-н Вараш, 11
Всего: упаковка (1)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
549,91
Экономия: -51,14 грн
498,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
570,99
Экономия: -56,08 грн
514,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 30
Всего: упаковка (1)
552,40
Экономия: -49,56 грн
502,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
476,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1), блистер (1)
538,52
Экономия: -49,51 грн
489,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Южная, 37
Всего: упаковка (1)
557,99
Экономия: -43,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Русская, 82-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Трепка Владислава, 6
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
521,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
573,99
Экономия: -59,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Тлумач, ул. Макуха, 13
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
573,46
Экономия: -68,96 грн
504,50 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 12
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
485,27
Экономия: -8,51 грн
476,76 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается через 19 мин
Вижница, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
509,07 грн