К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 39-А Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 577,85 Экономия: -62,94 грн 514,91 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ул. Янтарная, 79 Всего: упаковка (1) 476,78 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6 Всего: упаковка (1), блистер (1) 538,52 Экономия: -49,51 грн 489,01 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Шостка, ул. Свободы, 40 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 577,85 Экономия: -62,94 грн 514,91 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А Всего: упаковка (1) 549,91 Экономия: -51,14 грн 498,77 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Николаев, ул. Южная, 37 Всего: упаковка (1) 557,99 Экономия: -43,08 грн 514,91 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Добровольского, 114/5 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 573,99 Экономия: -59,08 грн 514,91 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Преображенская, 65 Всего: упаковка (1) 573,46 Экономия: -68,96 грн 504,50 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14 Всего: упаковка (1) 576,86 Экономия: -61,95 грн 514,91 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Ровно, ул. Счастливая, 8 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 480,37 Экономия: -3,06 грн 477,31 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Ровно, ул. Соборная, 19/21 Всего: упаковка (2) 541,03 Экономия: -42,06 грн 498,97 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Здолбунов, ул. Школьная, 27 Всего: упаковка (1) 476,78 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вараш, м-н Вараш, 11 Всего: упаковка (1) 577,85 Экономия: -62,94 грн 514,91 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черновцы, ул. Русская, 82-А Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 577,85 Экономия: -62,94 грн 514,91 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Черновцы, ул. Трепка Владислава, 6 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 516,25 Экономия: -1,51 грн 514,74 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, ул. Леси Украинки, 30 Всего: упаковка (1) 552,40 Экономия: -49,56 грн 502,84 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тлумач, ул. Макуха, 13 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 577,85 Экономия: -62,94 грн 514,91 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:45 График работы Вижница, ул. Грушевского Михаила, 31 Всего: упаковка (1) 509,09 Экономия: -0,71 грн 508,38 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Вижница, ул. Украинская, 30 Всего: упаковка (1) 519,70 Экономия: -0,26 грн 519,44 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Открыто Закроется через 19 мин График работы Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 12 Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25) 482,51 грн Забронировать