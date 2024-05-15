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B12 Анкерман таблетки, покрытые оболочкой 1 мг блистер, №50 - Днепр (Днепропетровск) (449718) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1), блистер (1)
535,73
Экономия: -46,72 грн
489,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
476,78 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
548,33
Экономия: -49,56 грн
498,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
570,99
Экономия: -56,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Южная, 37
Всего: упаковка (1)
557,99
Экономия: -43,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
573,99
Экономия: -59,08 грн
514,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
563,85
Экономия: -59,35 грн
504,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Шостка, ул. Свободы, 40
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14
Всего: упаковка (1)
576,86
Экономия: -61,95 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Русская, 82-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Трепка Владислава, 6
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
523,30
Экономия: -7,14 грн
516,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
476,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Счастливая, 8
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
481,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (2)
551,81
Экономия: -52,84 грн
498,97 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается через 02 мин
Вижница, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
502,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 17 мин
Вижница, ул. Украинская, 30
Всего: упаковка (1)
521,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вараш, м-н Вараш, 11
Всего: упаковка (1)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Тлумач, ул. Макуха, 13
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (25)
577,85
Экономия: -62,94 грн
514,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 30
Всего: упаковка (1)
548,55
Экономия: -45,71 грн
502,84 грн