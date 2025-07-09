Киев (адрес не указан)
Доступно в 319 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,20
Экономия при брони: -9,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
316,70 грн