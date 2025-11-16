Киев
Доступно в 7 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
291,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
291,00
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
336,20
Экономия при брони:
-37,10 грн
299,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 5
7.1 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
286,61
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 14-А
7.5 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
336,20
Экономия при брони:
-37,10 грн
299,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
286,61
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
291,00
грн
Забронировать
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 14:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.8 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
79.0 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
337,10
Экономия при брони:
-38,00 грн
299,10
грн
Забронировать
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
79.2 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
283,64
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 18:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
83.9 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 16:00
