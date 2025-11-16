Киев
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
354,17
Экономия при брони:
-20,05 грн
334,12
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
283,64
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
283,64
грн
Забронировать
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
283,64
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
283,64
грн
Забронировать
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
336,30
Экономия при брони:
-37,20 грн
299,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
290,07
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 11
104.7 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
335,60
Экономия при брони:
-36,50 грн
299,10
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лютеж, ул. Освободителей, 56-А
109.9 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
333,90
Экономия при брони:
-3,30 грн
330,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 18.11 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Старые Петровцы, ул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
302,13
Экономия при брони:
-3,03 грн
299,10
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
331,20
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 328
112.8 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
283,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
392,74
Экономия при брони:
-20,61 грн
372,13
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
288,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
288,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 5
114.8 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
273,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Кибальчича, 10
115.4 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
286,61
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Днепровская, 1-Б
115.5 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
283,64
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Ислалор пастилки №30
Stella Nutrition
407,59
Экономия при брони:
-21,53 грн
386,06
грн
Забронировать
