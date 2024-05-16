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АТОДЕРМ ИНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ 500 мл - Харьков (666819) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
821,93 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
1135,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
1067,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Киевская, 63
Всего: упаковка (1)
821,24 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
1017,00
Экономия: -132,00 грн
885,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
999,00
Экономия: -114,00 грн
885,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
999,00
Экономия: -114,00 грн
885,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Клубная, 111
Всего: упаковка (1)
821,93 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (1)
975,00
Экономия: -46,00 грн
929,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1182,60
Экономия: -236,50 грн
946,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
1182,60
Экономия: -236,50 грн
946,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75
Всего: упаковка (2)
821,24 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (2)
1182,60
Экономия: -236,50 грн
946,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6
Всего: упаковка (2)
1135,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
1077,29
Экономия: -16,13 грн
1061,16 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (1)
1182,60
Экономия: -236,50 грн
946,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
1182,60
Экономия: -236,50 грн
946,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (1)
1135,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (2)
1182,60
Экономия: -236,50 грн
946,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (1)
1182,60
Экономия: -236,50 грн
946,10 грн