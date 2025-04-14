Киев
О товаре
Цены
Дента-Л (Denta-L)
Дента-Л (Denta-L)
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони:
-6,00 грн
123,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
360.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
119,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
135,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
119,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
119,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
119,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
119,00
грн
Забронировать
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
372.9 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
135,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
119,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
374.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
120,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
120,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
437.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
161,50
Экономия при брони:
-41,80 грн
119,70
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
437.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
166,70
Экономия при брони:
-43,13 грн
123,57
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
167,80
Экономия при брони:
-43,40 грн
124,40
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
439.0 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,50
Экономия при брони:
-42,82 грн
122,68
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется через 55 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
439.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,50
Экономия при брони:
-42,82 грн
122,68
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
440.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню