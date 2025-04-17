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Дента-Л (Denta-L)
Дента-Л (Denta-L)
Николаев
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
120,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
120,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
249.9 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
119,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
135,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
119,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
119,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
119,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
119,00
грн
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Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
262.4 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
135,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
119,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
267.8 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
120,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони:
-6,00 грн
123,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
120,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.4 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
398.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
398.8 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
162,30
Экономия при брони:
-41,97 грн
120,33
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
399.7 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
167,80
Экономия при брони:
-43,40 грн
124,40
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
401.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
161,50
Экономия при брони:
-41,80 грн
119,70
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
401.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
166,70
Экономия при брони:
-43,13 грн
123,57
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.6 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
404.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,50
Экономия при брони:
-42,82 грн
122,68
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
405.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,80
Экономия при брони:
-42,92 грн
122,88
грн
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