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Дента-Л (Denta-L)
Дента-Л (Denta-L)
Львов
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
135,90
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
448.6 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
152,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
460.6 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,50
Экономия при брони:
-42,82 грн
122,68
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
461.4 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
163,60
Экономия при брони:
-42,00 грн
121,60
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
465.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,50
Экономия при брони:
-42,82 грн
122,68
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
467.7 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,80
Экономия при брони:
-42,92 грн
122,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
468.0 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
167,80
Экономия при брони:
-46,90 грн
120,90
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
468.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
161,50
Экономия при брони:
-41,80 грн
119,70
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
469.4 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
161,50
Экономия при брони:
-41,80 грн
119,70
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
469.6 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
166,70
Экономия при брони:
-43,13 грн
123,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
475.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
166,10
Экономия при брони:
-40,36 грн
125,74
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
475.7 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
121,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
476.5 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
162,30
Экономия при брони:
-41,97 грн
120,33
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
476.6 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,50
Экономия при брони:
-42,82 грн
122,68
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
477.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
167,80
Экономия при брони:
-43,40 грн
124,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
582.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони:
-6,00 грн
123,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
616.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
120,00
грн
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