Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони: -9,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
116.8 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
123.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
135,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
135.9 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
135,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони: -6,00 грн
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Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
341.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони: -9,00 грн
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Киев, ул. Княжий Затон, 4
342.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Фармация
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
342.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
162,30
Экономия при брони: -41,97 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
343.0 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
167,80
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
346.0 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Фармация
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
347.0 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
161,50
Экономия при брони: -41,80 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
347.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
166,70
Экономия при брони: -43,13 грн
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
348.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,50
Экономия при брони: -42,82 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
351.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,80
Экономия при брони: -42,92 грн