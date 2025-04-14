Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Класна аптека
Закрыто
Открывается через 43 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
Аптека
Закрыто
Открывается через 43 мин
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
Аптека
Закрыто
Открывается через 43 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
11.8 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
196.7 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
135,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
251.5 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
135,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
257.3 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
128,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
129,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
313.9 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
401.0 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
167,80
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
402.5 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
165,50
Экономия при брони: -42,82 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.8 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
130,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
404.9 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
166,10
Экономия при брони: -40,36 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
408.4 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
166,70
Экономия при брони: -43,13 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
408.6 км
РАСТВОР ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 0,12% "ДЕНТА-Л" раствор для наружного применения 200 мл №1
Леда
161,50
Экономия при брони: -41,80 грн