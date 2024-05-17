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3-Динир капсулы 300 мг блистер, №10 - Одесса (630901) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
410,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
643,10
Экономия: -236,20 грн
406,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
430,54
Экономия: -12,54 грн
418,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
499,89
Экономия: -91,29 грн
408,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
410,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
438,20
Экономия: -29,39 грн
408,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
516,99
Экономия: -121,74 грн
395,25 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
426,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
410,50 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
452,15
Экономия: -44,29 грн
407,86 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
443,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
480,66
Экономия: -71,93 грн
408,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
460,99
Экономия: -65,74 грн
395,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
473,71
Экономия: -60,73 грн
412,98 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (2)
445,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
443,91
Экономия: -38,68 грн
405,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2)
387,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
410,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
426,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
457,24
Экономия: -47,68 грн
409,56 грн