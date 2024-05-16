Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаАНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ тм "La Roche Posay"Цены в аптеках

АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ тм "La Roche Posay" SPF-50+ 200 мл - Харьков (667671) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
819,38
Экономия: -85,18 грн
734,20 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
715,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
825,70
Экономия: -93,08 грн
732,62 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (3)
736,97 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
827,18
Экономия: -116,27 грн
710,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
832,33
Экономия: -143,13 грн
689,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
884,24
Экономия: -131,48 грн
752,76 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
842,67
Экономия: -89,11 грн
753,56 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (3)
832,24
Экономия: -142,66 грн
689,58 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2)
897,57
Экономия: -84,89 грн
812,68 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
751,27 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
839,74
Экономия: -79,07 грн
760,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
886,77
Экономия: -110,38 грн
776,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (8)
837,29
Экономия: -107,42 грн
729,87 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (2)
892,93
Экономия: -98,82 грн
794,11 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (4)
828,46
Экономия: -95,84 грн
732,62 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (3)
831,62
Экономия: -95,84 грн
735,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (4)
826,72
Экономия: -102,00 грн
724,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
899,36
Экономия: -102,01 грн
797,35 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
722,30 грн