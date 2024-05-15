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АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ тм "La Roche Posay" SPF-30 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (667670) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
737,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
715,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
761,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
735,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
791,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (5)
787,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (12)
822,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (1)
755,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (2)
751,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
736,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (2)
715,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
843,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
843,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (4)
715,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
824,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
794,18 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
766,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
792,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (2)
669,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
780,31 грн