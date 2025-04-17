Винница (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
503,60
Экономия при брони: -25,10 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
833,58
Экономия при брони: -73,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
409,50
Экономия при брони: -7,80 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
391,65
Экономия при брони: -23,66 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
511,82
Экономия при брони: -33,32 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
821,43
Экономия при брони: -61,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
812,10
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
812,10
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
403,81
Экономия при брони: -35,82 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
841,46
Экономия при брони: -81,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
848,39
Экономия при брони: -88,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
384,96
Экономия при брони: -14,70 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
399,21
Экономия при брони: -15,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
427,94
Экономия при брони: -57,68 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
832,87
Экономия при брони: -64,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
406,05
Экономия при брони: -7,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
428,93
Экономия при брони: -58,81 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
849,34
Экономия при брони: -96,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
387,95
Экономия при брони: -17,83 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
823,71
Экономия при брони: -71,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
409,50
Экономия при брони: -7,80 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
406,05
Экономия при брони: -7,35 грн