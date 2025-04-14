Одесса (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
822,16
Экономия при брони: -26,03 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
838,91
Экономия при брони: -43,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
825,86
Экономия при брони: -30,07 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
851,30
Экономия при брони: -43,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
391,77
Экономия при брони: -32,81 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
579,52
Экономия при брони: -23,31 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
841,80
Экономия при брони: -46,31 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
417,33
Экономия при брони: -16,24 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
515,98
Экономия при брони: -22,56 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
812,10
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
388,71
Экономия при брони: -14,15 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
833,74
Экономия при брони: -37,58 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"