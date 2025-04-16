Николаев (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,44
Экономия при брони: -56,62 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
822,76
Экономия при брони: -82,49 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
416,42
Экономия при брони: -21,63 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
555,77
Экономия при брони: -31,50 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
856,50
Экономия при брони: -70,21 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
840,23
Экономия при брони: -44,18 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
412,51
Экономия при брони: -26,05 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
515,55
Экономия при брони: -34,96 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
849,70
Экономия при брони: -53,65 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
427,49
Экономия при брони: -54,31 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
863,48
Экономия при брони: -67,46 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
422,65
Экономия при брони: -22,26 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
502,47
Экономия при брони: -28,85 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
840,27
Экономия при брони: -93,31 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
401,72
Экономия при брони: -28,24 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
406,05
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
433,25
Экономия при брони: -60,07 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
532,58
Экономия при брони: -31,10 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
841,15
Экономия при брони: -45,13 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
812,10
Экономия при брони: -14,80 грн