Харьков (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
415,35
Экономия при брони: -14,83 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
535,82
Экономия при брони: -19,81 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
823,67
Экономия при брони: -27,48 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
427,97
Экономия при брони: -27,11 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
552,10
Экономия при брони: -36,09 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
848,70
Экономия при брони: -80,59 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
518,60 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
518,60 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
846,79
Экономия при брони: -94,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
518,60 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
401,60
Экономия при брони: -24,04 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
518,60 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
518,60 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
518,60 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
847,98
Экономия при брони: -93,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
518,60 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
424,39
Экономия при брони: -47,15 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
518,60 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
518,60 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн