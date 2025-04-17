Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
400,06
Экономия при брони: -12,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
417,75
Экономия при брони: -16,92 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
410,82
Экономия при брони: -12,97 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
797,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 32 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
402,10 грн
Оптицеф гранулы для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон с мерной ложкой 53 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
549,00 грн
Оптицеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг блистер №14
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
820,85
Экономия при брони: -24,76 грн