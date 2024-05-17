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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на лактациюHUMANA PIULATTE PLUSЦены в аптеках

HUMANA PIULATTE PLUS саше 5 г, №14 - Одесса (676924) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
705,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: саше (12)
738,25
Экономия: -67,69 грн
670,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
780,86
Экономия: -86,63 грн
694,23 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 171/15
Всего: упаковка (1)
708,96 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
Всего: упаковка (1)
704,62 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
Всего: саше (7)
701,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
709,80 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
707,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
743,81
Экономия: -63,99 грн
679,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
718,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188-А
Всего: упаковка (1)
698,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Немиров, ул. Горького Максима, 99
Всего: упаковка (1)
757,92
Экономия: -62,42 грн
695,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
657,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
796,40
Экономия: -69,72 грн
726,68 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (2)
696,50 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Грузиненко, 2
Всего: упаковка (1)
721,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1), саше (7)
750,65
Экономия: -80,09 грн
670,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
Всего: упаковка (1)
743,10
Экономия: -56,87 грн
686,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: саше (6)
748,80
Экономия: -101,76 грн
647,04 грн
Аптека низких цен
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Винница, просп. Коцюбинского, 35
Всего: упаковка (1)
785,16
Экономия: -62,25 грн
722,91 грн