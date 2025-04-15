Лисобакт комплит (Lysobact complete)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
347,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
292,86
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
323,27
Экономия при брони: -37,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
339,42
Экономия при брони: -29,95 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
314,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
314,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
373,60
Экономия при брони: -70,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
318,71
Экономия при брони: -49,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
339,68
Экономия при брони: -71,09 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
349,50
Экономия при брони: -80,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
360,39
Экономия при брони: -74,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
363,81
Экономия при брони: -16,63 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
314,00
Экономия при брони: -27,00 грн