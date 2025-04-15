Лисобакт комплит (Lysobact complete)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
338,48
Экономия при брони: -47,46 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
342,99
Экономия при брони: -73,49 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
356,95
Экономия при брони: -20,86 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
373,60
Экономия при брони: -67,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
373,60
Экономия при брони: -67,30 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
365,10
Экономия при брони: -58,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
354,96
Экономия при брони: -18,91 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
375,60
Экономия при брони: -69,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
373,90
Экономия при брони: -67,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
364,90
Экономия при брони: -58,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
334,56
Экономия при брони: -43,74 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор флакон 30 мл №1
Bosnalijek
364,90
Экономия при брони: -58,60 грн